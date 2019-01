Nog 3 meter: mijnwerkers leveren ultieme inspanning voor de kleine Julen

25 januari 2019

Het is al elf dagen geleden dat het tragische ongeval zich voordeed. De Spaanse peuter Julen (2) verdween toen in een diepe schacht in het Spaanse bergdorpje Totalán toen zijn vader vuur wilde aansteken om paella klaar te maken en zijn moeder afgeleid werd door een telefoontje. Om 18 uur gisterenavond zijn acht Spaanse mijnwerkers, die gespecialiseerd zijn in reddingsoperaties onder de grond, afgedaald tot een diepte van 75 meter in de heuvels bij Málaga, om vervolgens met de hand verder te graven om bij de 2-jarige Julen te komen. Hoelang ze zullen moeten werken en of ze Julen nog levend zullen aantreffen, durft niemand meer te zeggen.