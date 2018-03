Nog 3 dodelijke slachtoffers in bedolven auto's onder ingestorte wandelbrug Miami mvdb

17 maart 2018

21u21

Bron: ANP - NY Post 0 Brandweerlieden hebben vandaag onder de ingestorte voetgangersbrug in Miama nog drie dodelijke slachtoffers aaangetroffen. Het gaat om de inzittenden van een Jeep Cherokee en een Chevrolet-pickuptruck die onder de brug reden toen de constructie instortte en zo bedolven raakten.

Nog vandaag werd bekend dat bouwkundigen en functionarissen eeen dikke vier uur voor de ramp hebben vergaderd over een scheur in de 950 ton wegende constructie. Een expert concludeerde echter dat er geen sprake was van een veiligheidsrisico, Het dodental is door de vondst inmiddels opgelopen tot negen.

Eerder was gebleken dat een bouwkundige twee dagen voor het incident al melding had gemaakt van "enige scheurvorming". Hij deed dat in een voicemail aan het ministerie van Transport van de staat Florida. De ambtenaar aan wie de boodschap was gericht, was echter niet aanwezig op kantoor. Hij luisterde de boodschap pas een dag na het ongeluk af.

De bouwkundige zei in zijn boodschap dat volgens zijn inschatting de scheuren geen acuut gevaar voor de veiligheid vormden, maar dat ze wel gerepareerd moesten worden.