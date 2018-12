Nog 25 vermisten na bosbranden in Californië Redactie/IB

03 december 2018

03u40

Bron: AD, Reuters 0 Het aantal mensen dat na de verwoestende bosbranden in Californië als vermist was opgegeven, is gedaald tot 25. Ongeveer twee weken geleden stonden er nog 1.200 namen op een lijst met vermisten.

Bij de bosbranden in het noorden van Californië kwamen 88 mensen om het leven. Het stadje Paradise, met zo’n 27.000 inwoners, werd volledig in de as gelegd. Daardoor was het lang onduidelijk of er zich nog slachtoffers onder het puin bevonden.

lees verder onder de video:

Inmiddels zijn bijna alle 18.000 verwoeste gebouwen doorzocht en zijn er geen nieuwe slachtoffers meer gevonden, zo meldt persbureau Reuters. Veel vermisten die in de chaos een veilig heenkomen zochten, hebben zich pas later bij de autoriteiten gemeld.

Opgespoord

Zo wist het Amerikaanse persbureau AP de afgelopen dagen ook enkele ouderen op te sporen, die er geen flauw idee van hadden dat ze werden vermist. Zoals Dixie Singh, nummer 158 op de officiële lijst met vermisten. “Ik ken niemand anders die Dixie Singh heet, en ik leef nog steeds", aldus de 86-jarige vrouw.

Ook de 82-jarige Terumi Newton stond op de lijst als vermist, terwijl ze zich op 8 november had laten registreren in een kerk in Chico, waar ze onderdak zocht. Toch kwamen die gegevens in eerste instantie niet bij de autoriteiten terecht.

Volgens sheriff Kory Honea van Butte County, waar Paradise en Chico onder vallen, worden de lijsten nog dagelijks gecheckt. Soms wordt een vermiste geschrapt als hij terecht is, maar later weer toegevoegd als iemand hem toch weer niet kan vinden.

