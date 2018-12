Nog 14 personen verdacht van betrokkenheid bij aanslag Charlie Hebdo AW

21 december 2018

17u36

Bron: Belga 0 Een Franse openbare aanklager diende vandaag een aanvraag in om veertien mensen voor de rechter te slepen voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs van bijna vier jaar geleden.

Een groep gerechtelijke onderzoekers zal moeten beslissen of het verzoek wordt ingewilligd. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak tegen de verdachten kan starten.



Twee islamitische terroristen vielen de kantoren van Charlie Hebdo binnen in januari 2015 en brachten twaalf mensen om. De daders werden zelf ook doodgeschoten door de politie.

Brein achter aanslag

Donderdagavond berichtten de Franse media dat een verdachte jihadist uit Frankrijk, die gelinkt was aan de aanslag, was opgepakt in het Afrikaanse land Djibouti. Gerechtelijke bronnen bevestigen dat hij niet een van de veertien verdachten is waarvoor de openbare aanklagers een verzoek hebben ingediend.