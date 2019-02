Nog 10.000 ‘gele hesjes’ op straat in Frankrijk SVM

16 februari 2019

17u13

Bron: Belga 0 Het protest van de ‘gele hesjes’ heeft in heel Frankrijk nog 10.200 mensen op straat gekregen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de hoofdstad Parijs protesteerden zowat 3.000 mensen.

Vorige week waren op hetzelfde tijdstip nog 12.100 mensen op straat gekomen, 4.000 aanhangers betoogden toen in Parijs. Volgens de officiële cijfers is de aanhang van de beweging dus nog verder afgenomen.

Het protest verliep grotendeels vreedzaam. In Parijs moesten de ordediensten bij enkele geïsoleerde incidenten wel traangas inzetten. In Marseille, Bordeaux en Straatsburg werden geen incidenten gemeld. In Toulouse blokkeerden enkele honderden mensen wel een tijdje de toegang tot een vestiging van Amazon.

