Nobelprijswinnares Malala afgestudeerd aan universiteit Oxford: "Nu Netflix en slapen"

19 juni 2020

17u35

Bron: AD.nl 0 De Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, is afgestudeerd aan de prestigieuze universiteit van Oxford, meldt de Britse krant The Guardian. De 22-jarige Yousafzai schrijft op Twitter dat ze ‘blij en dankbaar is’.

De activiste, die vooral bekend is onder haar voornaam, is afgestudeerd in de studie PPE, wat staat voor filosofie, politiek en economie. “Ik weet niet wat er nu gaat komen’’, schrijft ze in een bericht op Twitter met feestelijke foto’s erbij. “Maar voorlopig is dat Netflix, lezen en slapen.’’ Op een van de foto's poseert ze met haar ouders bij een grote taart. Op de andere foto lijkt diezelfde taart inmiddels over haar hele lijf te zitten.



Kogel door hoofd

Malala Yousafzai kreeg bekendheid toen zij in Pakistan campagne voerde voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Om die reden werd ze in 2012 op 15-jarige leeftijd door een taliban-aanhanger door het hoofd geschoten. De extremisten moeten niets weten van onderwijs aan meisjes. Omdat zij er als tiener al campagne voor voerde en aan de Britse tv-zender kritische bijdragen leverde over het zware leven onder de taliban, werd ze in haar schoolbus overvallen door twee fundamentalisten. Een van hen riep ‘wie is Malala?’, waarop hij op haar schoot. Twee andere meisjes raakten ook ernstig gewond.

Malala was er ernstig aan toe. De kogel raakte haar hersenen en sloeg vast in haar nek. Na een spoedbehandeling in een hospitaal van het leger werd zij naar Birmingham in Groot-Brittannië gevlogen voor verdere intensieve behandeling waarbij ook haar beschadigde schedel werd hersteld. Ze bleef in het voor haar veilige land wonen.

Jongste Nobelprijswinnaar ooit

Na haar herstel maakte zij een zegetocht door de wereld met de Nobelprijs in 2014 als hoogste beloning voor haar moed en inzet. Ze werd de jongste Nobelprijswinnaar ooit.

Pas in 2018, zes jaar na de moordaanslag waarbij ze bijna het leven verloor, bracht Malala weer een bezoek aan haar geboortedorp Mingora in Pakistan. De terugkeer naar haar vaderland ging gepaard met veel emoties.