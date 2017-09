Nobelprijswinnaars krijgen opslag. En geen klein beetje EB

10u54

Bron: AFP 0 EPA Onze landgenoot François Englert ontving in 2013 de Nobelprijs voor Fysica uit de handen van de Zweedse koning Carl Gustaf. Dit jaar zullen de winnaars van een Nobelprijs 105.000 euro (1 miljoen Zweedse kroon) meer krijgen dan in 2016. Dat maakt de organisatie een week voor de opening van de Nobelprijs 2017 bekend.

"De raad van bestuur van de Nobel Stichting heeft tijdens de vergadering van 14 september beslist dat de Nobelprijs van 2017 zal stijgen tot 9 miljoen kroon (944.00 euro)", meldt de organisatie, gevestigd in Stockholm. De opslag geldt voor elke categorie Nobelprijs.



In 2012 werd de geldprijs nog verlaagd met 20 procent tot 8 miljoen kroon tegenover de 10 miljoen in 2001. Dat was toen noodzakelijk om het "kapitaal van de stichting op lange termijn niet in het gedrang te brengen" ten tijde van de financiële crisis. Die financiële situatie is op dit moment opnieuw "stabiel".



De Nobelprijs voor Geneeskunde zal op 2 oktober worden bekendgemaakt. De dag daarna volgt de bekendmaking van de winnaar voor Fysica, gevolgd door de Nobelprijs voor Chemie. Op 6 oktober weten we wie de Nobelprijs voor de Vrede wint. Op 9 oktober wordt ook nog een econoom gelauwerd. De datum voor de bekendmaking van de literatuurwinnaar is niet bekend.

Lees ook: Petitie om Israëlische metalband Nobelprijs voor de Vrede te geven gelanceerd