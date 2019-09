Nobelprijswinnaar Mukwege richt wereldwijd fonds op voor slachtoffers van seksueel geweld ttr

01 september 2019

17u44

Bron: belga 0 buitenland De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege, die in 2018 werd bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede, lanceert op 31 oktober een wereldwijd fonds voor slachtoffers van seksueel geweld in conflicten. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt.

Mukwege breidt het model uit dat hij met zijn Fondation Panzi sinds 2008 in eigen land gebruikt. Die stichting vangt slachtoffers van seksueel geweld op en begeleidt hen fysiek en psychologisch bij hun herstel.

Dat Mukwege die werking nu wereldwijd gaat uitrollen voor slachtoffers van seksueel geweld in conflicten, maakte de Nobelprijswinnaar vandaag bekend in de marge van de twintigste verjaardag van het Panzi-ziekenhuis, waarvan hij directeur is, in de oostelijke stad Bukavu.

"We zijn ons ervan bewust dat seksueel geweld in conflicten niet enkel een probleem is in Congo", zei Mukwege. "We willen onze visie op holistische genezing ook naar het buitenland verruimen." De gynaecoloog denkt in de eerste plaats onder meer aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, Burundi en Irak.

Voorts riep Mukwege "justitie overal ter wereld" op om zich in te zetten tegen straffeloosheid bij feiten van seksueel geweld.