Nobelprijsmuseum krijgt handgeschreven manuscript van Albert Einstein KVE

19 juni 2019

17u12

Bron: Belga 0 Het Nobelprijsmuseum in Stockholm ontvangt een door Albert Einstein geschreven manuscript. Het handgeschreven document van de fysicus dateert van december 1922 en is daarmee het eerste werk dat Einstein publiceerde na ontvangst van de Nobelprijs voor natuurkunde, aldus het museum. Het bevat een variant van Einsteins algemene relativiteitstheorie. Het publiek zal het manuscript na de zomer kunnen bezichtigen.

Museumbezoekers zijn vooral geïnteresseerd in Albert Einstein en zijn creatieve carrière, legde museumdirecteur Erika Lanner uit. "Dit manuscript zal ons helpen over zijn onderzoek te praten en zijn Nobelprijs, die hij in werkelijkheid niet ontving voor de relativiteitstheorie".

Einstein ontving de Nobelprijs van 1921 pas een jaar later. De bevoegde commissie eerde hem "voor zijn bijdrage aan de theoretische natuurkunde, en vooral voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect".



Volgens het Nobelprijscomité was het manuscript voor het eerst eigendom van de Duitse Nobelprijswinnaar in de natuurkunde Max von Laue, en veranderde vervolgens verschillende keren van eigenaar. In het najaar van 2018 werd het gekocht door de Stockholmers Åsa en Per Taube, die het ter beschikking stellen van het Nobelprijsmuseum.