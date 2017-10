Nobelprijs voor studie elektronenmicroscopie 12u34

Bron: Belga 0 EPA De Nobelprijs Scheikunde van 2017 is toegekend aan de Zwitser Jacques Dubochet, de in Duitsland geboren Amerikaan Joachim Frank en de Brit Richard Henderson. Ze krijgen de prijs voor de ontwikkeling van cryo-elektronenmicroscopie die beeldvorming van biomoleculen vergemakkelijkt en verbetert.

De onderzoekers zijn erin geslaagd biomoleculen op een eenvoudiger en betere manier zichtbaar te maken. De methode heeft de biochemie in een nieuw tijdperk gebracht, vinden de toekenners van de Nobelprijs. Het trio krijgt de onderscheiding op 10 december uitgereikt. De winnaars krijgen in totaal 9 miljoen Zweedse kronen (940.000 euro), een medaille en eeuwige roem.



De Nobelprijs voor Chemie is sinds 1901 109 keer toegekend waarbij er 63 keer slechts één laureaat was. De Brit Frederick Sanger was twee keer winnaar. Slechts vier vrouwen wonnen de prestigieuze onderscheiding. De enige Belgische winnaar was in 1977 Ilya Prigogine.



De Nobelprijs voor Geneeskunde ging maandag naar de Amerikanen Jeffrey Hall, Michael Rosbash en Michael Young voor hun onderzoek naar ons bioritme. Zoals verwacht was de ontdekking van zwaartekrachtgolven het onderwerp van de Nobelprijs voor Fysica, met als laureaten de Amerikanen Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne.



Morgen is de Literatuurprijs aan de beurt.