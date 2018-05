Nobelprijs voor Literatuur dit jaar mogelijk niet uitgereikt wegens seksschandaal kv

03 mei 2018

20u25

Bron: Belga 2 De Zweedse Academie zal morgen bekendmaken of er in 2018 een Nobelprijs voor de Literatuur zal worden toegekend. De academie bevindt zich momenteel in een "diepe crisis", nadat in de nasleep van een klacht rond seksueel misbruik verschillende juryleden zijn opgestapt.

Een woordvoerster heeft in de Zweedse media aangegeven dat de academie vrijdagmorgen zal samenkomen om te overleggen over de uitreiking van dit jaar. Daar zal beslist worden of er in oktober van dit jaar een Nobelprijs voor Literatuur zal worden toegekend. Mogelijk zal er een jaar worden overgeslagen en zullen er in 2019 twee laureaten worden aangeduid.

Na afloop van de bijeenkomst van vrijdagmorgen zal een mededeling worden verspreid om de beslissing toe te lichten, zo deelde de woordvoerster nog mee.

De Zweedse Academie is de enige instantie die beslist over de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur. Maar eind vorige maand heeft de academie toegegeven "zich in een diepe crisis te bevinden". Zes van de achttien leden van de academie hebben intussen beslist ontslag te nemen. Twee andere leden hadden al eerder hun medewerking opgezegd.

De problemen zijn een gevolg van de beschuldigingen tegen dichteres en lid van de academie Katarina Frostenson en haar echtgenoot Jean-Claude Arnault. Een aantal maanden geleden dienden achttien vrouwen een klacht rond seksueel misbruik in tegen Arnault, die samen met Frostenson een privéclub voor cultuur runt die ook geld krijgt van de Academie. Arnault zou de vrouwen misbruikt hebben in die club, maar ook in gebouwen die eigendom zijn van de Academie in Parijs en Stockholm.

De laatste keer dat de Nobelprijs voor Literatuur niet werd uitgereikt was in 1943, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.