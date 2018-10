Nobelprijs Economie voor William Nordhaus en Paul Romer jv

08 oktober 2018

12u11

Bron: belga, anp 0 De Nobelprijs Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen William D. Nordhaus en Paul M. Romer. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen vandaag bekendgemaakt. Ze krijgen de bekroning voor hun onderzoek naar de integratie van klimaatverandering en technologische innovatie in de economische wetenschap.

Nordhaus is verbonden aan de Yale University en Romer aan de Stern School of Business in New York. Ze krijgen de Nobelprijs voor het ontwikkelen van methodes die sommige van de meest "fundamentele en dwingende kwesties" van deze tijd aanpakken, met name duurzame groei in een globale economie en welzijn van de hele wereldbevolking, zo klinkt het.

De Nobelprijs Economie ging in 2017 naar Richard H. Thaler van de Chicago University. Hij onderzoekt hoe beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en beperkte zelfcontrole een invloed kunnen hebben op individuele beslissingen en marktresultaten. Andere laureaten zijn Milton Friedman, James Tobin, Paul Krugman en Friedrich August von Hayek.

Officieel geldt de bekroning voor Economie niet als een Nobelprijs. De prijs gaat dus niet terug tot het testament van dynamietbedenker Alfred Nobel, maar werd door de Zweedse centrale bank voor het eerst toegekend in 1969. Vandaar de officiële naam: "Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economische wetenschappen ter nagedachtenis van Alfred Nobel".

Aan de Nobelprijs Economie is een prijzengeld van 9 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 870.000 euro) verbonden.