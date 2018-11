Nissan wil dat voorzitter vertrekt na gesjoemel met belastingen TMA

19 november 2018

11u19

Bron: ANP, Reuters, Bloomberg 0 De Japanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, CEO van de Franse autofabrikant Renault en voorzitter van diens Japanse samenwerkingspartners Nissan en Mitsubishi. Dat schrijft de Japanse krant Asahi Shimbun. Nissan-CEO Hiroto Saikawa zal de raad van bestuur vragen om Ghosn uit zijn functie te zetten.

Ghosn wordt verdacht van financieel gesjoemel door een lager inkomen te melden dan daadwerkelijk het geval is. Het arrestatiebevel werd uitgegeven door de openbaar aanklager in Tokio. Ghosn zou bereid zijn vrijwillig een verklaring af te leggen. Renault kon niet onmiddellijk reageren op de zaak. De openbaar aanklager in Tokio wilde geen commentaar geven.

De 64-jarige Ghosn behoort tot de meest prominente topmannen uit de auto-industrie. Hij is sinds 2005 topman van Renault en onder zijn bewind werd de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi opgezet, waar hij leiding aan geeft. Dit jaar werd zijn contract voor nog eens vier jaar verlengd tot 2022.

Beleggers schrokken van de berichtgeving. Op de beurs in Parijs kelderde het aandeel Renault in de loop van de ochtendhandel bijna 7 procent.