Nissan blijft procederen tegen oud-topman Carlos Ghosn

07 januari 2020

08u30

Nissan Motor zal juridische actie blijven ondernemen tegen oud-topman Carlos Ghosn. Dat heeft de Japanse autobouwer gezegd.

Vorige week slaagde Ghosn erin te vluchten uit Japan, waar hij terecht zou moeten staan voor fraude. Hij mocht zijn rechtszaak met huisarrest afwachten onder strenge voorwaarden, maar dook vorige week opeens op in Beiroet. Dat de 65-jarige Japan ontvluchtte was "bijzonder teleurstellend", aldus Nissan in een verklaring.

De Japanse autobouwer zegt dat een intern onderzoek "onweerlegbaar bewijs vond van verschillende acties van wanbeheer door Ghosn". Het bedrijf gaf als voorbeelden een verkeerde voorstelling van zijn compensatie en verduistering van bedrijfstegoeden voor zijn eigen voordeel. Na zijn arrestatie in november 2018 werd Ghosn door Nissan aan de deur gezet. Een twintigtal jaar geleden was de Renault-topman, na de fusie met Nissan, ook aan het hoofd gekomen van de Japanse autobouwer.

Ghosn heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Bij zijn aankomst in Beiroet zei Ghosn, die een Libanees, Frans en Braziliaans staatsburger is, dat hij ontsnapt is aan "onrechtvaardigheid en politieke vervolging" in Japan. Morgen geeft hij een persconferentie in Beiroet.