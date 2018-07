Nissan bevestigt gesjoemel met uitstootmetingen kg

09 juli 2018

09u54

Bron: Belga 0 De Japanse autoconstructeur Nissan bevestigt dat medewerkers gegevens over uitstoot en brandstofzuinigheid hebben vervalst in vijf lokale fabrieken. Nissan stelde dat vast na een interne controle, klinkt het in een persbericht.

De constructeur legde uit dat de manier waarop de tests werden uitgevoerd, niet voldeed aan de voorgeschreven normen. Ook stelde Nissan vast dat medewerkers inspectieverslagen hebben ingediend op basis van veranderde metingen. De manipulatie van data gebeurde tijdens steekproeven, onderdeel van de definitieve inspectie van de auto's, klinkt het nog.

Nissan verduidelijkte niet hoeveel voertuigen betrokken zijn, noch hoe lang de illegale methodes werden toegepast.



De constructeur bracht het Japanse ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme op de hoogte. Volgens het bedrijf voldoen alle voertuigen aan de Japanse veiligheidsnormen en is de uitstoot conform de specificaties in de catalogus, "wat betekent dat er geen fouten zijn in de cijfers over de brandstofzuinigheid" die het bedrijf aan haar klanten meedeelt. Uitzondering zijn de modellen GT-R, maar Nissan verduidelijkte niet met welk probleem het model kampt.

Vorig jaar uitte de Japanse overheid forse kritiek op Nissan omdat controleurs van het bedrijf niet de vereiste vergunningen hadden om inspecties uit te voeren. Dit leidde tot een terugroepactie in Japan van 1,2 miljoen auto's.