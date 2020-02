Nipte meerderheid voor handelsverdrag EU-Canada in Nederlandse Tweede Kamer YV

18 februari 2020

16u40

Bron: Belga 0 Met een een kleine meerderheid heeft de Nederlandse Tweede Kamer, een van de twee kamers van het parlement, dinsdag ingestemd met het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). De minieme steun is een fikse tegenvaller voor de regering van premier Mark Rutte. Nu moet het verdrag goedgekeurd worden door de Eerste Kamer waar een meerderheid ver weg is.

Het verdrag kreeg de steun van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en het onafhankelijke parlementslid Wybren van Haga. Daarmee was er een nipte meerderheid voor het verdrag.

Het wordt nu heel erg lastig voor de regering om voldoende steun voor het verdrag in de Eerste Kamer te krijgen. De coalitie heeft geen meerderheid en moet op zoek naar zes zetels om het verdrag door de senaat te loodsen. Het zal vermoedelijk nog wel even duren voordat er over het verdrag in de Eerste Kamer zal worden gestemd.

Het handelsverdrag zorgt ervoor dat importheffingen worden afgeschaft. De oppositie vreest dat door CETA de Europese standaarden op gebied van onder meer voedselveiligheid en dierenwelzijn achteruitgaan.