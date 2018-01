Nina (16) verschalkt ervaren inbreker: "Ik handelde in een reflex" Josien Knodde

21 januari 2018

21u25

Bron: AD 0 De zestienjarige Nina Nootenboom is een held, aldus de politie. Het meisje uit het Nederlandse Enschede hield gisteren eigenhandig een volwassen inbreker in bedwang en leverde hem later over aan de politie.

"Ik handelde in een reflex", vertelt Nina zelf. Ze dacht geen seconde na, toen ze zaterdagmiddag haar huis binnenkwam en zag dat de hele woonkamer overhoop was gehaald.

Omdat Nina, haar oudere zus Julia (18) en vader Louis maar korte tijd waren weggeweest, realiseerde Nina zich direct dat de dief niet ver weg kon zijn. "Nina maakte binnen 20 seconden de inschatting hoe de inbreker was binnengekomen en liep naar de bijkeuken. Daar zag ze nog net twee benen uit een ingeslagen raam bungelen", vertelt moeder Yvonne Nijhuis.

Nina greep de benen vast en liet niet meer los. Intussen rende vader Louis naar de andere kant van het raam en hield vanaf die kant de dief vast. Volgens Nina ging het om een ongeveer 30-jarige man. Intussen belde zus Julia 112 en haalde een buurman op.

Gevangenis

Moeder Yvonne: "De politie was er razendsnel. Met vier auto’s stonden ze binnen 5 minuten op de stoep", schat ze in. Agenten bleken de inbreker goed te kennen. Ze noemden hem bij zijn voornaam, vertelt Nina. De man was sinds vorige week maandag vrij. Hij had volgens de agenten net een gevangenisstraf van 3 jaar uitgezeten.

Een dag na de heldendaad van Nina, zit de schrik er nog behoorlijk in. De tiener heeft slecht geslapen. "De dag was iets te heftig, vermoed ik. Weet u, eigenlijk ben ik een heel bang meisje. Maar toen ik zag dat iemand zomaar ons raam had vernield en door onze spullen had gezocht, kwam er zo’n boosheid in me op."

Nina handelde puur op adrenaline. Ze dacht er niet bij na. Zelfs toen de dief haar zei dat hij geen adem meer kreeg, snauwde ze hem toe. "Als je kunt praten, dan kun je ook ademen." Moeder Yvonne herkent haar dochter. Nina kan niet tegen onrecht, is haar verklaring.

Je moet er toch niet aan denken dat die inbreker een wapen had gedragen'' Moeder Yvonne Nijhuis

De ouders zijn nog nauwelijks bekomen van de actie van hun jongste dochter. Yvonne: "We hebben haar gezegd dat ze in een voorkomend geval beter direct 112 kan bellen. Achteraf moet je er toch niet aan denken dat die man agressief was geworden of een wapen had gedragen", zegt moeder. Haar inschatting is dat de inbreker maar kort binnen is geweest. Hij had ook niets buit gemaakt.

Complimenten

Ook de agenten merkten op dat het niet verstandig is om de confrontatie met een inbreker aan te gaan. Tegelijkertijd werden Julia en vooral Nina overladen met complimenten. Als jullie ooit bij de politie willen werken, dan zijn jullie van harte welkom, grapten ze. Voorlopig moet Nina daar even niet aan denken.

Ze zit midden in haar tentamenweek. Het heftige incident als dat van zaterdag, bevordert de concentratie niet. Maar school denkt volop met de leerlinge mee. Nina maakt maandag wel haar tentamen Engels, maar economie mag ze later inhalen. "Ik kon mijn gedachten niet bij het leren houden. Daarom hebben we de leerlingencoördinator gebeld. Die had alle begrip."