Nima en Dawa verlaten als gescheiden meisjes ziekenhuis waar ze als Siamese tweeling binnenkwamen jv

26 november 2018

07u56

Bron: news.com.au 1 Australische artsen slaagden er twee weken geleden in de Siamese tweeling Nima en Dawa uit Bhutan succesvol van elkaar te scheiden. Vandaag mochten de twee peutermeisjes van 15 maanden het ziekenhuis in Melbourne verlaten. Mama Bhumchu Zangmo duwde hun buggy, met een smile tot achter haar oren.

Nima en Dawa werden vijftien maanden geleden in Bhutan geboren als Siamese tweeling, met hun borstkassen met elkaar verbonden. Op 9 november gingen de meisjes onder het mes in het kinderziekenhuis van Melbourne. Om een nieuw leven te krijgen, fysiek gescheiden van elkaar. De operatie verliep voorspoedig.

Mama Bhumchu Zangmo bedankte bij het buitenstappen van het hospitaal iedereen in het Engels. Het was een team van zo’n 25 chirurgen, verplegers en anesthesisten dat haar dochtertjes met succes van elkaar gescheiden had.

Aanvankelijk zochten de meisjes na de operatie nog vaak lichamelijk contact met elkaar. Zoals ze dat gewend waren, legden ze hun beentjes over elkaar. Maar geleidelijk aan groeide daarna hun vertrouwen en werden ze al wat zelfstandiger. Volgens de artsen zijn het deugnietjes, die nu nog verder zullen moeten evolueren als lichamelijk gescheiden zusjes. Ze blijven voorlopig nog in Australië om aan te sterken en voor de opvolging. Later zullen ze terugkeren naar huis, naar het Koninkrijk Bhutan in de Himalaya.