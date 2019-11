Nikki Haley: “Tillerson and Kelly probeerden Trump tegen te werken ‘om het land te redden’” kv

11 november 2019

02u19

Bron: ANP, The Guardian 0 Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en de ex-stafchef van het Witte Huis John Kelly hebben vrijwel constant geprobeerd om het gezag van president Donald Trump te ondermijnen. Dat deden ze omdat Trump in hun ogen "geen enkel idee had van waar hij mee bezig was". Dat schrijft voormalig VN-ambassadrice van de Verenigde Staten Nikki Haley in een nog uit te komen autobiografie met de titel With All Due Respect, waar ze alvast enkele passages uit bekendmaakte. Ze vertrok eind vorig jaar van haar post als VN-ambassadeur.

"Kelly en Tillerson vertelden me in vertrouwen dat ze alles in het werk stelden om de besluiten van de president te dwarsbomen. Dat deden ze niet omdat ze ongehoorzaam waren, maar in de overtuiging dat ze het land wilden redden. Ze hebben mij ook gevraagd om de president zoveel mogelijk tegen te werken. Ik was geschokt over hun plannen," vertelde Haley aan The Washington Post.

Beide politici vingen echter bot bij Haley, die hen vertelde dat Trump verkozen was en dat ze dan maar moesten opstappen als ze het niet met hem eens waren. “Ik kon het gewoon niet begrijpen dat twee sleutelfiguren in een administratie de president ondermijnen”, zei ze.

“Ethisch advies”

Tillerson was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken van 2017 tot hij in maart 2018 via een tweet van Trump vernam dat hij aan de deur werd gezet. Hij weigerde te reageren op de bewering van Haley.

Kelly; die begin dit jaar opstapte, gaf daarentegen wel een halfslachtige bevestiging. Als de president voorzien van “het beste en meest open, wettige en ethische advies van personeel vanuit de hele overheid, zodat hij een geïnformeerde beslissing kon nemen, beschouwd wordt als ‘het tegenwerken van Trump’, dan ben ik schuldig”, reageerde hij.

Meestal eens met Trump

Haley, een voormalige gouverneur van South Carolina, schrijft in haar boek dat ze het met de meeste van Trumps controversiële beslissingen eens was, zoals de terugtrekking uit het kernakkoord met Iran en uit het klimaatakkoord van Parijs en de verhuis van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem.

Ze was het echter niet eens met Trumps vraag aan de Oekraïense president Volodymyr Zelenski om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter en steunde de president ook niet in zijn zogezegde goede relatie met de Russische president Vladimir Poetin. Daarnaast had ze vooral kritiek op Trumps opmerkingen over de rellen in de stad Charlottesville, waar een linkse demonstrant werd doodgereden door een blanke racist. Haley noemt het standpunt van Trump in haar boek "pijnlijk".

Trump verdedigde zijn reactie op het extreemrechtse geweld in Charlottesville en zijn woorden dat het geweld van twee kanten kwam. Hij zei ook dat er aan de zijde van de blanke racisten ook zeer goede mensen aanwezig waren. Die uitlatingen kwamen de president op een wereldwijde storm van kritiek te staan. Ondanks de weinig vleiende passages voor de president, zond Trump zondag een tweet uit waarin hij de biografie van Haley aanprees.