Nikki Haley: "Als er oorlog komt, zal Noord-Korea worden verwoest" LVA

De Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben Noord-Korea andermaal gewaarschuwd om te stoppen met nucleaire testen. Jeffrey Feltman van de VN van de afdeling politieke zaken zei in een gesprek met de Noord-Koreaanse ambassadeur Ja Song-nam dat Pyongyang "geen destabiliserende stappen meer moeten zetten", nadat Noord-Korea dinsdag na twee maanden weer een ballistische raket testte.

"Bij de ontmoeting heb ik nogmaals benadrukt dat er niets gevaarlijker is voor vrede en veiligheid in de wereld dan wat er op het moment gebeurd op het Koreaanse schiereiland", verklaarde Feltman aan het begin van de VN-Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad is gisteravond samengekomen om te praten over de laatste rakettest van Noord-Korea. VN-ambassadeur voor de VS, Nikki Haley, waarschuwt Noord-Korea in niet mis te verstane bewoordingen. "Als er oorlog komt, laat dat duidelijk zijn, het Noord-Koreaanse regime zal totaal worden verwoest".

"We hebben nooit gezocht naar oorlog met Noord-Korea en tot op de dag van vandaag zoeken we ook nog steeds geen oorlog. Maar mocht er toch oorlog komen dan komt dat door de constante daden van agressie waar we dinsdag weer getuige van waren", doelde Haley op de laatste en meest geavanceerde rakettest van Noord-Korea.

De Verenigde Staten hebben aan China gevraagd om de olievoorziening van het land naar Noord-Korea af te sluiten, zo deelde Haley mee aan de Veiligheidsraad.

AFP Jeffrey Feltman