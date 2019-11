Nike ontwikkelt speciale schoen voor zorgverleners, verpleegkundigen en dokters: “Een schoen voor dagelijkse helden” PVZ

17 november 2019

18u51

Bron: Metro 93 Nike heeft een speciale schoen ontwikkeld voor haar “dagelijkse helden” zoals dokters en verplegers. De schoenengigant wil daarmee de fysiek en mentaal veeleisende job van de zorgverleners verlichten. Zo is de schoen met één hand aan te trekken, is het beschermd tegen vlekken en dankzij de stevige hiel met soepele zool perfect voor lange dagen.

Omdat dokters en verpleegkundigen een “fysiek en mentaal zeer veeleisende job” hebben, heeft schoenengigant Nike een unieke schoen ontworpen voor deze zorgverleners. Uit hun onderzoek bleek namelijk dat verplegers vaak maak een uurtje kunnen zitten in hun twaalf uur lange shiften en dagelijks 6 tot 8 kilometer stappen. Het bedrijf werkte samen met professionals uit Amerikaanse ziekenhuizen om die uitdagingen aan te pakken. Dat alles “met het oog op eenvoud", zo staat te lezen in het persbericht.

De schoen is geschikt “voor alle ziekenhuisomstandigheden”. Zo heeft het kledingstuk een rubberen buitenzool met flexibele tussenzool en stevige hiel die aanvoelt als een “zachte, knusse omhelzing”. De schoen heeft ook rekkers in plaats van veters waardoor het in één beweging aan- of uit te trekken is, ideaal voor noodgevallen. De afstotende buitenkant beschermend tegen vlekken is bovendien afgewerkt met het internationale symbool van de zorgverlening.

De schoenengigant brengt verschillende designs uit, waarvan er zes ontworpen zijn door patiënten uit het kinderziekenhuis van Oregon. De opbrengst daarvan gaat volledig naar het ziekenhuis. Volgens Nike zijn de schoenen vanaf 7 december verkrijgbaar. De kostprijs is nog niet bekend.

Meer over Nike

gezondheid