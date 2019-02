Nigeriaanse verkiezingen een week uitgesteld IB

16 februari 2019

04u17

Bron: Belga 0 De presidentverkiezingen die voor zaterdag stonden gepland in Nigeria zijn uitgesteld tot volgende week. De kiescommissie van het Afrikaanse land heeft daar op het laatste moment toe besloten vanwege logistieke problemen.

“Doorgaan met de verkiezingen zoals gepland, is niet langer haalbaar”, zei Mahmood Yakubu, voorzitter van de Onafhankelijke Nationale Verkiezingscommissie, enkele uren voordat de stembureaus zouden opengaan. De verkiezingen zijn daarom verplaatst naar zaterdag 23 februari.

Zesde presidentsverkiezingen sinds herinvoering democratie

Voor de presidentsverkiezingen zijn ongeveer 84 miljoen kiezers geregistreerd. Het zijn de zesde presidentsverkiezingen sinds de toenmalige militaire regering in 1999 de democratie weer invoerde. De belangrijkste kandidaten zijn de 76-jarige huidige president Muhammadu Buhari die uit het noorden komt, en de 72-jarige zakenmagnaat Atiku Abubakar uit het oosten.

Volgens waarnemers hebben beide kandidaten zoals gebruikelijk in Nigeria veel steun in hun eigen regio en is het de vraag wat het dichtbevolkte zuiden gaat stemmen.