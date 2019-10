Nigeriaanse politie bevrijdt 19 zwangere vrouwen en vier baby's uit ‘babyfabriek’ Bonne Kerstens

02 oktober 2019

12u22

Bron: AD.nl 3 In de Nigeriaanse hoofdstad Lagos heeft de politie 19 zwangere vrouwen en vier baby's bevrijd. Ze verbleven op vier verschillende locaties en mochten het huis niet uit. Volgens de politie gaat het om een ‘babyfabriek’, een fenomeen dat vaker voorkomt in Nigeria.

De vrouwen komen voornamelijk uit het oosten van Nigeria en zijn onder valse voorwendselen naar Lagos gelokt. Er werd hen verteld dat ze als huishoudelijke hulp aan de slag konden. De werkloosheid in Nigeria is enorm en dagelijks komen er duizenden mensen naar de hoofdstad Lagos op zoek naar werk. Velen keren noodgedwongen zonder geld en zonder job terug naar het platteland. Een garantie op werk is daarom een zeer lucratief middel om jonge mensen naar de hoofdstad te lokken.

Verdachten

De vrouwen hadden een leeftijd tussen de 15 en 28 jaar. Ze gaven aan dat ze het huis waar zij verbleven niet mochten verlaten en zwanger zijn geraakt van mannen die hen vasthielden. Sommige gaven aan al zwanger te zijn toen ze werden gevraagd voor de ‘huishoudbaan‘. De politie heeft tot nu toe twee vrouwen van 40 en 54 jaar opgepakt die de ‘babyfabriek’ zouden runnen. Ze zijn nog op zoek naar een derde verantwoordelijke. Ook de mannen die de vrouwen hebben verkracht, zijn nog niet gearresteerd.



De wantoestanden kwamen aan het licht door een anonieme tip. De politie kon de vrouwen al op 19 september bevrijden, maar maakte de zaak nu pas bekend omdat ze zonder media-aandacht naar de verdachten wilde zoeken. De vrouwen en baby's worden opgevangen op een hulplocatie. Een van de bevrijde vrouwen is recent bevallen een een doodgeboren kindje.

Uit gesprekken met de zwangere vrouwen blijkt dat jongetjes werden verkocht voor 500.000 naira (1.264 euro) en meisjes voor 300.000 naira (758 euro).

Niet het eerste geval

‘Babyfabrieken’ zijn niet uniek in Nigeria. Vorig jaar in april werden 100 meisjes, 62 jongetjes en tientallen vrouwen bevrijd uit een zogenaamd weeshuis, eveneens in Lagos. Sommige kinderen bleken seksueel misbruikt. Achteraf bleek dat veel vrouwen al zwanger naar het weeshuis kwamen omdat hen daar gezondheidszorg voor hun kinderen werd beloofd. De baby's werden vervolgens afgestaan ter adoptie, of belandden in de mensenhandel.

In 2013 bevrijdde de Nigeriaanse politie 17 zwangere tieners en 11 baby's. De meisjes gaven aan allemaal verkracht te zijn door één man. Ook deze babyfabriek bevond zich in Lagos.

Het is niet bekend voor wie de baby's van de recent bevrijdde vrouwen bestemd waren. Mogelijk gaat het om illegale adoptie richting Europa of een ander Afrikaanse land.

