Nigeriaanse peuter dood aangetroffen met sporen van zware verwondingen in Duits opvangtehuis AW

10 december 2018

19u39

Bron: Belga 0 In het Duitse Keulen is in een opvangtehuis voor vluchtelingen een tweejarig Nigeriaans meisje dood aangetroffen. Volgens de politie zijn er "aanwijzingen dat het kind geen natuurlijke dood stierf".

Een woordvoerder van de politie verklaarde dat het lichaampje sporen van zware verwondingen vertoonde.



Voorlopig werden nog geen arrestaties verricht. De ouders van het meisje, die uit Nigeria komen, bevinden zich onder politietoezicht in een ziekenhuis en worden momenteel verhoord. De moeder van de peuter zou aan de Duitse autoriteiten informatie hebben verschaft over de dood van haar dochter nadat ze in verwarde toestand was aangetroffen aan de woning van haar partner in Keulen.

Een autopsie moet meer duidelijkheid verschaffen omtrent de doodsoorzaak.