Nigeriaanse gevangenisdirecteur laat gedetineerde vrij zodat hij in hotel internetfraude kan plegen

27 november 2019

00u12

Bron: BBC, ANP 0 Een Nigeriaanse gevangenisdirecteur is opgepakt omdat hij toestond dat een voor fraude veroordeelde gedetineerde de gevangenis verliet om buiten de gevangenismuren internetfraude te plegen. Dat meldt de BBC.

Hope Olusegon Aroke zit theoretisch gezien sinds 2012 een gevangenisstraf van 24 jaar uit vanwege fraude en oplichting: de man zou op die manier bijna een miljoen euro hebben binnengeharkt.

Na een verblijf in het gevangenisziekenhuis vertrok Aroke echter met toestemming van gevangenisbaas Emmanuel Oluwaniyi naar een hotel. Daar zette hij zijn frauduleuze praktijken ongehinderd voort, ontving hij gasten en ging hij naar feestjes. Onder een valse naam opende hij twee bankrekeningen en zou zo zelfs een luxe auto en verschillende huizen gekocht hebben, terwijl hij al die tijd in de gevangenis zijn straf had moeten uitzitten.

Naast de gevangenisdirecteur is ook het hoofd van de medische staf opgepakt.

