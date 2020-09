Nigeriaanse deelstaat neemt drastische maatregelen: verkrachters worden voortaan gecastreerd of geëxecuteerd kv

18 september 2020

00u31

Bron: Sky News, Mirror.co.uk 6 Mannen die in de Nigeriaanse deelstaat Kaduna schuldig worden bevonden aan verkrachting, zullen chirurgisch gecastreerd worden. Wie een kind jonger dan veertien jaar verkracht, krijgt de doodstraf. Dat stelt een nieuwe wet die werd ingevoerd in de deelstaat.

Bij vrouwen die beschuldigd worden van verkrachting van een minderjarige zullen de eierstokken verwijderd worden; wanneer het een meerderjarige betreft, krijgen ze levenslang.

De nieuwe wet komt er ter vervanging van een voorgaande, die een celstraf voorzag van 21 jaar cel voor de verkrachting van een volwassene en levenslang voor de verkrachting van een kind. Volgens Nasir Ahmad El-Rufai, de gouverneur van Kaduna, zijn de “drastische maatregelen nodig om kinderen beter te beschermen tegen een gruwelijke misdaad”.



Sinds in het land maatregelen werden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het aantal verkrachtingen enorm toegenomen. Vrouwenverenigingen roepen op tot strengere maatregelen tegen verkrachters en zedendeliquenten, waaronder de doodstraf.

Als iedereen die me verkracht heeft gecastreerd zou zijn, dan bleven anderen die ze misschien ook hebben verkracht gespaard van de ramp Dorothy Njemanze

Genderactiviste Dorothy Njemanze, zelf een slachtoffer van verkrachting, hoopt dat de wet ook in andere Nigeriaanse staten wordt ingevoerd. “Achteraf gezien, als iedereen die me verkracht heeft, dat (de chirurgische castratie, red.) had moeten doormaken, dan bleven anderen die ze misschien ook hebben verkracht gespaard van de ramp.”

Nigeria is met 214 miljoen inwoners het dichtstbevolkte land van Afrika. Volgens UNICEF heerst er al jaren een crisis van seksueel geweld: een op de vier jonge vrouwen en meisjes wordt seksueel misbruikt voor ze de leeftijd van 18 jaar bereiken.

De nieuwe wetgeving komt er na massale protesten wegens de dood van Uwaila Omozuwa, een 22-jarige studente die verkracht en doodgeslagen werd. Ze werd halfnaakt en in een plas bloed aangetroffen in de kerk waarvan ze al jaren lid was. De verdachte werd gearresteerd nadat zijn vingerafdrukken werden aangetroffen op de brandblusser die werd gebruikt om de jonge vrouw dood te slaan.



