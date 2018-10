Nigeriaanse burgermilitie laat 833 kinderen vrij kv

12 oktober 2018

17u45

Bron: Belga 0 In Noord-Nigeria zijn meer dan 830 kinderen vrijgelaten door de Civilian Joint Task Force (CJTF), een burgermilitie die het leger helpt terreurgroep Boko Haram te bestrijden. Dat deelt Unicef vandaag mee.

Het is de eerste officiële vrijlating van kinderen door de CJTF in Maiduguri, de hoofdstad van de deelstaat Borno, sinds september 2017. Toen besliste de groep formeel om niet langer kinderen te rekruteren.

De Unicef-afgevaardigde voor Nigeria, Pernille Ironside, waarschuwde dat er zich ook na de vrijlating nog veel kinderen bevinden in de rangen van de militie en andere gewapende groepen. "We doen een beroep op alle partijen om te stoppen met het rekruteren van kinderen en kinderen kinderen te laten zijn", zei Ironside.



Volgens Unicef maken 1.469 kinderen, 1.175 jongens en 294 meisjes, deel uit van de CJTF in Maiduguri. De stad was jaren het middelpunt van Boko Harams aanvallen op gemeenschappen in het noordoosten van Nigeria.

Sinds 2009 zijn tienduizenden mensen gestorven door de terreur in de regio en naar schatting zo'n 2,5 miljoen mensen sloeg op de vlucht.

Boko Haram lanceert ook offensieven in buurlanden Chad, Niger en Kameroen en wil de sharia opleggen.