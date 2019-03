Nigeriaanse basisschool stort in: “Minstens 10 kinderen vast in puin”

Bonne Kerstens HAA

13 maart 2019

12u48

Bron: AD.nl, AFP

0

Een gebouw met daarin een basisschool is vanmiddag ingestort in de Nigeriaanse stad Lagos. Volgens een reddingswerker zitten minstens tien kinderen vast. Of er doden zijn, is nog niet bekend.