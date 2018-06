Nigeriaanse bandieten slaan opnieuw toe en ontvoeren 30 mensen JM

09 juni 2018

15u46

Bron: Belga 1 In het noorden van Nigeria zijn dertig mensen ontvoerd en twee anderen gedood bij verschillende aanvallen in de staat Kaduna. De ontvoerders namen al contact op met enkele familieleden van de gegijzelden om losgeld te eisen. Vorige maand werden er in de regio een honderdtal mensen op een gelijkaardige manier ontvoerd.

Opnieuw zijn een tiental mensen in het noorden van Nigeria ontvoerd. De bandieten hielden verschillende voertuigen tegen, waarna ze de inzittenden aanvielen en meenamen. Zeker dertig mensen zijn nog spoorloos.

Op de motor

"Vrijdag rond 18.25 uur werden 22 personen ontvoerd door gewapende bandieten tussen de dorpen Udawa en Labi", aldus de woordvoerder van plaatselijke emir of traditionele leider. "De criminelen, die gewapend waren en zich op de motor verplaatsten, hebben zeven voertuigen tegengehouden en iedereen ontvoerd, zelfs een jonge moeder en haar baby."

5 miljoen Nigeriaanse naira

Eerder op de dag werden ook al tien personen ontvoerd door dezelfde gewapende mannen, klinkt het nog. Twee mensen overleefden de aanvallen niet.

Volgens de woordvoerder hebben de ontvoerders al contact opgenomen met de echtgenoot van de moeder, om 5 miljoen Nigeriaanse naira (11.800 euro) aan losgeld te eisen in ruil voor haar vrijlating en die van haar kind.

Goudhandel

In de afgelopen twee maanden is het aantal ontvoeringen waarbij losgeld geëist wordt in de regio, erg gestegen. De criminele bendes, die ook het vee van de inwoners stelen en de illegale goudhandel controleren, zijn afkomstig uit de naburige staat Zamfara.

In mei werd op twee dagen tijd ook al een honderdtal mensen ontvoerd in dezelfde regio. De slachtoffers worden meestal na enkele dagen vrijgelaten, nadat het losgeld is betaald.