Nigeria: Boko Haram slaat toe op feestdag en maakt minstens 31 dodelijke slachtoffers Jolien Meremans

17 juni 2018

14u26

Bron: Belga 3 Bij een dubbele zelfmoordaanslag in Nigeria kwamen zaterdagnacht 31 mensen om het leven. De aanslag werd opgeëist door de islamitische organisatie Boko Haram. De slachtoffers vierden op dat moment de feestdag Aid.

"Gisterennacht vonden twee zelfmoordaanslagen en enkele explosies plaats in Damboa. 31 mensen kwamen om het leven en verschillende anderen raakten gewond", zei een plaatselijk militielid, Babakura Kolo.

Feestdag

De aanslagen waren gericht op de bevolking die op dat moment de feestdag Aid aan het vieren was in de stad. Na de dubbele zelfmoordaanslag richtten jihadisten zich op de menigte, die zich verzameld had op de plaats van de granaataanvallen, om nog meer slachtoffers te maken.

Een lokale overheidsfunctionaris bevestigde het dodental: "De laatste update bevestigt dat er 31 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Dat dodental zou nog kunnen oplopen omdat nog tientallen andere mensen zwaargewond zijn", zei de ambtenaar.

Op 1 mei werden minstens 86 mensen gedood tijdens twee zelfmoordaanslagen in een moskee en op een markt in de stad Mubi. De afgelopen 9 jaar heeft Boko Haram al meer dan 20.000 mensen in de regio gedood.