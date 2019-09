Nigel Farage wil zich kandidaat stellen voor het Britse parlement ttr

29 september 2019

11u19

Bron: Reuters, belga 1 buitenland Nigel Farage, de leider van de Brexitpartij in Groot-Brittannië, wil zich bij de volgende verkiezingen kandidaat stellen voor een zitje in het Britse parlement. Dat heeft hij vandaag gezegd aan een journaliste van Sky News.

Een journaliste van Sky News vroeg de euroscepticus of hij zich kandidaat wil stellen bij de volgende parlementsverkiezingen. “Natuurlijk, wil ik dat”, antwoordde Farage, een van de bekendste voorstanders van het Britse vertrek uit de EU. De Brexitpartij was de grote winnaar van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde toen de meeste Britse zetels in het EU-parlement.

De 55-jarige Farage sprak eerder in een interview de verwachting uit dat op een EU-top op 17 en 18 oktober concessies worden gedaan door de andere EU-lidstaten. Hij denkt alleen niet dat het Britse parlement daar genoegen mee zal nemen. Parlementariërs hebben al drie keer de brexitdeal van de vorige premier weggestemd. “En dus zullen we niet vertrekken op 31 oktober en dan bevinden we ons echt in onbekende wateren”, concludeerde Farage.

Kritiek Johnson

Hoewel er officieel nog geen vervroegde verkiezingen zijn in het Verenigd Koninkrijk, zijn er wel verschillende tekenen die daarop wijzen. Een van de belangrijkste signalen voor mogelijke verkiezingen is de aanzwellende kritiek op de Britse premier Boris Johnson. Het Britse Hooggerechtshof besliste dinsdag dat de regering-Johnson haar boekje te buiten was gegaan toen ze het parlement eerder deze maand voor vijf weken lang naar huis stuurde.

Johnson verbande enkele weken geleden maar liefst 21 parlementsleden - onder wie illustere conservatieven als de kleinzoon van Winston Churchill en twee voormalige ministers - omdat ze met de oppositie mee hadden gestemd over een wet die een harde crash uit de EU op 31 oktober vermijdt. Johnson heeft door de recent overgelopen Conservatieven naar de oppositie zijn meerderheid verloren in het parlement.

De kritiek op Johnson en vooral op zijn politiek strateeg Dominic Cummings, die de partij steeds meer de populistische kant op lijkt te sturen, is alleen maar toegenomen. “Boris Johnson en Dominic Cummings maken de Conservatieve partij kapot”, zei één van de twee parlementsleden die deze maand overliepen naar de pro-Europese Liberal Democrats.