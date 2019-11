Nigel Farage wijst ultiem kiespact met Conservatieven van Boris Johnson van de hand en klaagt over druk op kandidaten TT

14 november 2019

14u30

Bron: Reuters, The Guardian, BBC 2 Nigel Farage, de leider van de Britse Brexit Party, heeft een ultiem aanbod van de Conservatieve partij om een verkiezingspact te sluiten, afgewezen. Onder de voorwaarden van de deal zou de pro-brexitpartij van Farage slechts in 40 kiesdistricten opkomen bij de verkiezingen, ten voordele van de Conservatieven. De partijleider klaagt ook de intimidatie van zijn partijleden aan.

De 40 districten in kwestie behoren vandaag allemaal tot Labour, en de Conservatieven zouden er enkel opkomen met “papieren kandidaten” die geen campagne zouden voeren. In ruil zouden alle andere Brexit Party-kandidaten zich terugtrekken ten voordele van de Conservatieve kandidaat.



In het Britse kiessysteem worden de 650 parlementsleden verkozen per district. Wie in zijn kiesgebied de meeste stemmen haalt, wint de zetel. Daardoor bestaat het risico dat pro-brexitstemmen bij meerdere kandidaten verdeeld worden ten voordele van de anti-brexitkandidaat, of omgekeerd.

“Johnson ter verantwoording roepen”

Eerder deze week had Farage wel al zelf beslist dat de Brexit Party zijn kandidaten zal terugtrekken in de 317 districten die de Conservatieve partij de vorige keer won om op die manier de pro-brexitstem niet te verdelen.



In de overige districten wil Farage nog altijd zelf met eigen kandidaten komen, bevestigde hij vanmorgen ondanks de zware druk van pro-brexiteers de laatste dagen. “We geven de Conservatieven vrije baan in hun districten, maar we moeten ook Boris Johnson ter verantwoording roepen. De Conservatieven willen een conservatieve meerderheid, geen brexit-meerderheid. Wij wilden wel een akkoord met hen, maar zij niet met ons.”

Eigen kandidaat in 300 districten

Farage zag het met name niet zien zitten dat de Conservatieven hun kandidaat wel nog op het stembiljet zouden houden, waardoor het risico op stemverdeling nog altijd bestond. Wilden de Conservatieven een deal, dan moesten ze hun kandidaat volledig terugtrekken. "Op die basis hadden we een deal kunnen sluiten, maar de prioriteit voor de Conservatieven was dat de Brexit Party geen zetels zou halen. Dus nu gaan we de strijd aangaan in 300 districten.”

De rijke brexitsponsor Arron Banks zette Farage deze week nog onder druk om Johnson niet voor de voeten te lopen. Gevraagd naar de kritiek van Banks zei Farage dat Banks de brexit had opgegeven en lijdt aan “brexhaustion”. “Hij heeft het opgegeven. Arron Banks heeft nooit een cent aan de Brexit Party gegeven, laten we duidelijk zijn, hij steunt de partij niet.”

“Je zou denken dat we in Venezuela zijn”

Op een partij-evenement vanmiddag haalde Farage nog hard uit naar de Conservatieven van Johnson. Die bedienen zich volgens hem van “schandalige” tactieken om zijn partij tegen te werken. Hij stelde tijdens de toespraak in East Yorkshire dat zijn kandidaten aan de lopende band worden lastiggevallen. Zij worden volgens hem gebombardeerd met telefoontjes en e-mails. “Je zou denken dat we in Venezuela zijn”, klaagde Farage. Hij herhaalde nog eens dat hij “gruwt” van de brexitdeal van de premier.

De kandidaturen voor de Britse verkiezingen moeten straks om 16 uur Britse tijd binnen zijn.



In 60 kiesdistricten hebben drie anti-brexitpartijen, de Liberal Democrats, de Green Party en het Welshe Plaid Cymru, wel een ‘Remain’-pact gesloten, waarbij twee partijen hun kandidaat terugtrekken ten voordele van de derde partij: in 43 districten komt enkel een LibDem-kandidaat op, in 10 een Green Party-kandidaat en in 7 een Plaid Cymru-kandidaat.