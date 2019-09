Nigel Farage voorspelt meer brexituitstel: “We zullen niet vertrekken op 31 oktober” HR

16 september 2019

09u32

Bron: ANP 0 Brexit De Britse aartsbrexiteer Nigel Farage verwacht dat de brexit weer zal worden uitgesteld. De leider van de Brexit Party voorspelt dat het parlement dwarsligt als premier Boris Johnson op het laatste moment probeert een nieuwe deal met de EU te sluiten.

De 55-jarige Farage sprak in een interview de verwachting uit dat op een EU-top op 17 en 18 oktober concessies worden gedaan door de andere EU-lidstaten. Hij denkt alleen niet dat het Britse parlement daar genoegen mee zal nemen. Parlementariërs hebben al drie keer de brexitdeal van de vorige premier weggestemd.

“En dus zullen we niet vertrekken op 31 oktober en dan bevinden we ons echt in onbekende wateren”, concludeerde Farage, een van de bekendste voorstanders van het Britse vertrek uit de EU. Hij stelde “geen idee” te hebben of het parlement dan zal aansturen op een tweede referendum of landelijke verkiezingen.

De Britse minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) beaamde maandag bij de BBC dat een eventuele nieuwe deal gesloten zou moeten worden op de Europese top van midden oktober. Hij stelde dat de “contouren van een deal” zich nu duidelijk aftekenen.

Bekijk ook: “Rellen, chaos en tekorten bij no-dealbrexit”

Bekijk ook: Fake news over brexit jaagt record aan illegalen over Kanaal