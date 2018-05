Nigel Farage vindt België "geen echt land", Michel en Verhofstadt dienen hem van antwoord TT

03 mei 2018

16u09

Bron: Belga, Reuters 0 Europees parlementslid Nigel Farage, de Britse ex-leider van de UKIP-partij, haalde vanmiddag in het halfrond in Brussel uit naar ons land. Hij noemde België "geen echt land" en zei dat onze politici daarom net "meer Europa" willen. Premier Michel en liberaal fractieleider Guy Verhofstadt dienden hem van repliek.

"België is geen land, het is een artificiële constructie", zei Farage tijdens het debat in het Europees parlement dat volgde op de toespraak van Michel. "Er zijn twee delen in België: ze spreken er verschillende talen, ze vinden elkaar echt niet fijn en er is geen nationale televisie en geen nationale krant. België is geen land."

Een uitspraak die Michel niet zomaar over zich liet komen. "Het Verenigd Koninkrijk heeft naar hem geluisterd. Kijk wat er van is gekomen", zo verwees hij naar de campagne voor het brexitreferendum. Farage was en is een grote voorstander van de uitstap uit de EU.

Een reactie kwam er ook van Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen. Die antwoordde op Twitter dat "hij wel zal zien hoe echt België is wanneer we tegen Engeland spelen op het WK!" Op 28 juni nemen de Rode Duivels het in Rusland op tegen de Engelsen.

Verhofstadt knipoogde ook naar de roddels over Farage die ooit gezien werd in de Duitse ambassade in Londen. "Misschien zoekt hij nog altijd het Duitse staatsburgerschap en gaat hij supporteren voor 'die Mannschaft'." Farage heeft een Duitse echtgenote.

Today, Nigel Farage said Belgium is not a real country. He’ll see how real Belgium is when we play England in the World Cup! But perhaps he’s still exploring German citizenship and will be rooting for “die Mannschaft” 😉 🇧🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 Guy Verhofstadt(@ guyverhofstadt) link

Juncker vraagt België "genereus" te zijn

Na het debat riep Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker premier Michel nog op om "genereus" te zijn tegenover Britse euroambtenaren die de Belgische nationaliteit willen verwerven.

Juncker zong de lof van België als gastland van de Europese instellingen. "België ontvangt ons met veel generositeit, vooral de Brusselaars. Deze generositeit maakt elke dag indruk op mij", zei de Luxemburger. Juncker hoopt dat België "dezelfde generositeit" aan de dag zal leggen voor Britse ambtenaren die werken in de Europese instellingen en tegen de achtergrond van het Britse vertrek uit de Europese Unie de Belgische nationaliteit zouden willen verwerven. "Ze verdienen dit", stelde de Commissievoorzitter.

Premier Michel stelde tevreden vast dat het Belgische staatsburgerschap aantrekkingskracht heeft, maar wees erop dat er momenteel "contradictoire rechtspraak" bestaat. "De regering bestudeert vanuit juridisch oogpunt de verschillende opties voor een kwestie die belangrijk is voor een aantal mensen die al lang in ons land verblijven", zo antwoordde hij.