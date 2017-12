Nigel Farage: "Mijn obsessie om de EU te verlaten heeft mijn leven geruïneerd" Karen Van Eyken

15u50

Bron: Daily Mail 357 AFP Nigel Farage Het streven naar zijn ultieme doel - de brexit - is niet goed uitgedraaid voor het persoonlijke leven van Nigel Farage. Hij is nu single en blut.

"Met politiek valt er geen geld te verdienen", verklaarde hij aan de Britse Daily Mail. "Zeker niet als je het aanpakt zoals ik: twintig jaar lang meer uitgeven dan je verdient. Ik moet grote uitgaven doen - veel kinderen waarvoor ik moet betalen."

De 53-jarige voormalige leider van de Britse partij UKIP stelt dat de brexit zijn leven heeft geruïneerd. De dingen gaan blijkbaar zo slecht dat hij een nieuwe hypotheek op zijn huis in Kent heeft moeten nemen om de nodige centen op tafel te kunnen leggen voor een woning van zijn (ex-)vrouw Kirsten Mehr en de twee kinderen die hij met haar heeft.

REUTERS

De politicus die vier kinderen heeft bij twee vrouwen, gaf toe dat hij misschien meer tijd met zijn familie had moeten doorbrengen maar dat de obsessie voor zijn job daar steeds kwam tussen fietsen. Hij zag de politiek als zijn plicht.

"Mijn leven is niet gemakkelijk", aldus Farage. "Ik kan niet in mijn eentje op straat wandelen in Londen. Mensen reageren agressief. Het is onaangenaam. In Londen zal ik nooit meer een normaal leven kunnen leiden", besloot de politicus.