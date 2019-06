Nigel Farage krijgt 24 uur om Europees parlement uitleg te geven over vermeende fraude, Brit niet van plan naar Brussel af te zakken TT

04 juni 2019

23u25

Bron: Politico, The Guardian 3 Nigel Farage, de grote winnaar van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, heeft van het Europese parlement tot morgenmiddag de tijd gekregen om in Brussel meer uitleg te komen geven over beschuldigingen dat hij 450.000 pond (meer dan 500.000 euro) aan giften niet zou hebben aangegeven. Farage weigert op die eis in te gaan en spreekt over een oneerlijk proces.

Farage ligt onder vuur voor giften die hij gekregen zou hebben van de Britse verzekeringstycoon Arron Banks. De zender Channel 4 News bracht vorige maand naar buiten dat Banks, die mede-oprichter van de pro-brexitgroep Leave.EU is, Farage voor 450.000 pond aan giften cadeau heeft gedaan in 2016. Het gaat onder andere om een huis in de chique Londense wijk Chelsea, een auto met chauffeur en verschillende trips naar de Verenigde Staten.

Farage gaf die giften nooit aan bij het Europees parlement, waar hij lid van is en waarvoor hij vorige week zondag ook werd herkozen. Dat is nochtans verplicht volgens de regels als dat geld of die giften worden gebruikt voor politieke doeleinden. Na de berichten in de pers startte het Europees parlement een onderzoek. Ook het Europese antifraude-agentschap OLAF is bezig met een onderzoek, schrijft Politico.

‘Kangaroo court’

De Brit zegt nu dat hij vandaag om 14.45 uur Britse tijd een brief heeft gekregen van een adviescommissie van het parlement, met de eis om binnen de 24 uur te komen getuigen. Maar Farage is dat allerminst van plan. “Dit is een ‘kangaroo court’ (Engelse uitdrukking voor een ‘Volksgericht’, een oneerlijk proces, red.) waarbij ik 24 uur de tijd krijg om te reageren op beschuldigingen uit verhalen in de pers”, klinkt het in een mededeling. “Ik heb geen privaat geld gekregen voor politieke doeleinden. Als ze mij de toegang gaan ontzeggen, wie zal dan de stem van de duizenden mensen die op mij gestemd hebben, vertolken? Is dit democratie in de EU?”

Het is uiteindelijk de voorzitter van het Europees parlement, op dit moment Antonio Tajani, die over een eventuele straf voor Farage beslist op basis van een rapport van de adviescommissie. Dat kan gaan van een formele berisping tot het afnemen van loon. Farage moest vorig jaar al een deel van zijn loon afgeven nadat aan het licht was gekomen dat een van zijn medewerkers in het parlement eigenlijk werk voor zijn partij UKIP uitvoerde.

Farage werd vanavond ontvangen door de Amerikaanse president Trump.