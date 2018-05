Nieuwe Zweedse wet: eerst expliciete toestemming, dan pas seks Chris Klomp

24 mei 2018

00u15

Bron: AD.nl 0 De Zweedse Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid gekozen voor een nieuwe zedenwet. In het Scandinavische land moet er voortaan expliciet vooraf toestemming worden gegeven als iemand seks met een ander wil hebben.

Tot nu toe geldt in Zweden dat een weigering van seks, verbaal of non-verbaal, nodig is voor een veroordeling voor verkrachting. De Zweedse regering draait dat nu om: er is expliciete toestemming van beide kanten nodig, anders kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

"De boodschap is simpel: je moet aan de persoon met wie je seks wilt vragen of hij het ook wil. Als je er niet zeker van bent, moet je het laten", zei premier Stefan Löfven eerder.

Overwinning

De nieuwe zogeheten goedkeuringswet moet al op 1 juli van kracht worden. Volgens Amnesty International is de nieuwe wet "een grote overwinning voor vrouwen die onvermoeid hebben gestreden voor deze verandering".

Advocaten in Zweden hebben kritiek op de wet. Zij stellen dat het in de praktijk alsnog moeilijk zal worden om te bepalen of er juridisch uiteindelijk wel sprake was van vrijwilligheid. De Zweedse orde van advocaten noemt de wet "zeer onduidelijk en er bestaat een risico voor rechtsonzekerheid".

