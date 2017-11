Nieuwe Zwarte Piet in Amsterdam, maar ook die veroorzaakt controverse SVM

18u41

Bron: ANP 1 ANP Met nieuwe felgekleurde pakken en pruiken van halflang, donkerbruin golvend haar lijken de Zwarte Pieten in Amsterdam voortaan op Spaanse edellieden uit de 16de eeuw. Gedaan met de controverse? Niet bepaald, want er komt toch nog kritiek.

De stad Amsterdam maakte afgelopen week bekend dat de bijna vierhonderd hulpjes van Sinterklaas een compleet nieuw uiterlijk zouden krijgen. De nieuwe kleding en de beperkte schmink zouden het uiterlijk van de pieten zo neutraal mogelijk houden. Op geen enkele manier zouden de pieten nog geassocieerd mogen worden met mensen uit de tijd van de slavernij. Volgens de organisatie kon iedereen zo "op een acceptabele wijze" het sinterklaasfeest vieren.

Maar dat was buiten het Landelijk Platform Slavernijverleden gerekend. "De edellieden doen de activisten denken aan de vroegere koloniale onderdrukking door de Spanjaarden", klinkt het in de krant 'Het Parool' en bij de openbare omroep NOS.

"Beetje triest"

"Ik ben verbaasd dat dit zo via de media naar buiten komt en vind het ook wel een beetje triest dat ze ons niet eerst hebben gebeld", reageert de woordvoerder van Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam. "We hadden de pieten net zo goed anders kunnen noemen, maar Sinterklaas komt uit Spanje en dan is de link met edellieden snel gemaakt." Die liepen volgens hem bovendien ook al mee bij de beginjaren van de intocht.

"We hebben ook geen seconde stilgestaan bij deze associatie", aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat Piet "onlosmakelijk verbonden"is aan het sinterklaasfeest en "op geen enkele wijze verwijst naar het begrip racisme of naar het slavernijverleden." Volgens Baryll Biekman, de voorzitster van het platform, blijkt hieruit dat "het historisch besef -ook van het gemeentebestuur Amsterdam- ver te zoeken is".