Nieuwe zuiveringsactie binnen rangen van Turkse leger: 219 soldaten gearresteerd AW

14 december 2018

11u41

Bron: Belga 0 De Turkse autoriteiten vaardigden vandaag arrestatiebevelen uit voor bijna 220 soldaten, zo meldde het Turkse staatspersagentschap Anadolu.

De zuiveringsacties die na de poging tot staatsgreep in 2016 begonnen, gaan tot op vandaag gewoon verder.

Het antiterreurparket van Istanboel heeft volgens Anadolu arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 219 actieve officieren en onderofficieren, waaronder vier kolonels en vijf luitenant-kolonels.



Ze worden er door de autoriteiten van verdacht banden te hebben met de beweging van de predikant Fethullah Gülen, die er door de Turkse president Tayyip Erdogan van wordt beschuldigd achter de couppoging van 15 juli 2016 te zitten.

In een ander onderzoek werden nog arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 48 personen, vooral werknemers uit de wapenindustrie. Ook zij worden ervan verdacht banden met Gülen te hebben.

Staatsvijand Gülen

Gülen leeft al meer dan twintig jaar in ballingschap in de Verenigde Staten, en ontkent elke betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep. Na die poging startten de Turkse autoriteiten een ongeziene zuiveringsoperatie: meer dan 55.000 mensen werden gearresteerd en 140.000 mensen werden ontslagen of geschorst. Nog bijna wekelijks worden nieuwe arrestaties aangekondigd.

In tegenspraak met internationale verdrag

In de Roemeense hoofdstad Boekarest besliste het hof van beroep om niet in te gaan op de vraag van Turkije om de Turkse journalist Kamil Demirkaya (58 jaar) uit te leveren. Hij wordt er door Ankara van verdacht banden te hebben met de Gülen-beweging, maar volgens het hof is "niet voldaan aan de voorwaarden voor een uitlevering".

"Het verzoek is gebaseerd op ideologische of politieke redenen, wat in tegenspraak is met het internationale verdrag ter zake", luidde volgens de website Ziare.comn het oordeel van de procureur.