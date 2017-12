Nieuwe zuiveringen in Turkije: meer dan 2.700 ambtenaren op straat IVI

12u36

Bron: Belga 4 REUTERS De turkse president Tayyip Erdogan. De Turkse overheid heeft net het ontslag gelast van 2.756 militairen, leraren en ambtenaren wegens veronderstelde banden met "terreurorganisaties". Dat blijkt uit een decreet dat in het Turkse staatsblad gepubliceerd is.

Ook deze nieuwe zuiveringsgolf houdt verband met de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar. Op de ministeries vallen de ontslagen bij Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook 637 militairen en 105 universitairen verliezen hun job.

Het decreet bepaalt ook de sluiting van 17 instellingen, waaronder twee kranten en zeven verenigingen. Ankara blijft ervan uitgaan dat de staatsgreep het werk was van de in de VS verblijvende prediker Fethullah Gülen en dienst Hizmet-beweging.