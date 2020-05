Nieuwe woordvoerster Trump tegenover pers:" Ik zal nooit tegen jullie liegen" KVE

01 mei 2020

22u43

Bron: Belga 0 De nieuwe woordvoerster van de Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens haar eerste persconferentie beloofd dat ze "nooit zal liegen" als ze de pers te woord staat.

Het was de eerste persconferentie van een woordvoerder van Trump in meer dan een jaar. Kayleigh McEnany beloofde de aanwezige journalisten dat het niet weer zolang gaat duren voor er een persconferentie wordt gehouden. "We gaan dit zeker vaker doen." De voorganger van McEnany, Stephanie Grisham, hield geen enkele persconferentie.

De woordvoerster ging ook nog in op de mogelijke herkomst van het nieuwe coronavirus. Trump zei donderdag dat het uit een Chinees lab afkomstig is. Kort daarna zei de Amerikaanse inlichtingendienst dat het virus hoogstwaarschijnlijk niet door mensen is gemaakt.

"Wij respecteren de inlichtingendiensten enorm en ondermijnen hun werk niet. De president zit op één lijn met de inlichtingendiensten", luidde het antwoord van McEnany.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.