Nieuwe wet verplicht scholen in New York om moment van stilte voor 9/11 toe te laten

11 september 2019

11u14

Bron: CNN 0 Scholen in de Amerikaanse staat New York zijn voortaan verplicht om een stil moment toe te laten ter nagedachtenis van de aanslagen op 11 september 2001. Gouverneur Andrew Cuomo keurde daarvoor een nieuwe wet goed die “dialoog en educatie in het klaslokaal” moet stimuleren.

De kinderen die nu op de schoolbanken zitten, zijn veelal te jong om zich de aanslagen van 9/11 te herinneren. De nieuwe wet, die onmiddellijk in voege treedt, moet ervoor zorgen dat het drama niet vergeten wordt, verklaart gouverneur Cuomo.



“9/11 was één van de donkerste periodes in de geschiedenis van deze staat en de natie, en we zijn het verschuldigd aan degenen die we verloren zijn en aan de ontelbare helden (...) om alles te doen om de herinnering aan hen levendig te houden”, aldus Cuomo. “Door deze jaarlijkse herdenkingsdag en een kort moment van stilte in openbare scholen tot stand te brengen, zullen we het nooit vergeten – niet enkel de pijn van het moment, maar ook de moed, opoffering en liefde die onze respons definieerden.”



De aanslagen vonden vandaag exact achttien jaar geleden plaats. Toen werden in de Verenigde Staten vier vliegtuigen gekaapt, waarna twee van die voertuigen zich in de WTC-torens in Manhattan boorden. Er kwamen in totaal zo’n 3.000 mensen om.