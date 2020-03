Nieuwe wet verplicht landen zich aan klimaatdoelen 2050 te houden, Thunberg is niet overtuigd YV

04 maart 2020

13u56

Bron: Reuters, ANP, Belga 6 De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe “klimaatwet” voorgesteld, die de EU-landen verplicht om tegen 2050 net zero uitlaat te bekomen. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die vandaag in de Europese Commissie aanwezig is, zegt dat er meer actie nodig is om de klimaatcrisis tegen tegen te gaan.

De klimaatwet moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten “gefocust en gedisciplineerd op het juiste pad blijven”, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie bij de presentatie van de eerste Europese klimaatwet. Het wetsvoorstel vormt de juridische basis van de Green Deal die de EU-leiders in december afsloten voor de overgang naar een klimaatneutrale economie in 2050.

De wet moet nu nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement, en daarna door alle lidstaten. Maar als de wet er komt, moeten alle 27 landen verplicht hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terugdringen naar netto nul.

Opwarming beperken tot 1,5° C

Met de nieuwe wet hoopt de EU de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° Celsius. De nieuwe wet stelt het doel wel op voor de hele Europese Unie. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat andere landen meer inspanningen kunnen doen tegen 2050, om andere landen na 2050 pas hun uitstoot te verminderen.

Vicevoorzitter Timmermans komt in september met voorstellen voor een nieuwe doelstelling voor 2030. Die wordt dan opgenomen in de klimaatwet. Tot nu toe was afgesproken de CO2-uitstoot met 40 procent in 2030 te verminderen ten opzichte van 1990, maar de commissie onderzoekt of dit percentage kan worden verhoogd naar 50 tot 55.

Elke vijf jaar na 2030 wil de commissie de vooruitgang evalueren en indien nodig de klimaatdoelen in 2035, 2040 en 2045 snel bijsturen, zonder langdurige procedures via de ministerraden en het Europees Parlement.

“Hetzelfde als opgeven”

De Zweedse Greta Thunberg (17) is niet onder de indruk van de wet. Volgens haar vergeet de wet een plan op te stellen voor de komende tien jaar. “Netto-nul uitstoot tegen 2050 wil hetzelfde zeggen als opgeven”, zegt ze, samen met 33 andere klimaatactivisten in een open brief. Ook de Belgische Anuna De Wever ondertekende mee.

“We hebben niet alleen doelen nodig voor 2030 of 2050. We hebben doelen nodig voor 2020 en voor elke maand en jaar dat nog komt.” Verder noemt ze de nieuwe Europese klimaatwet een “capitulatie”. Volgens de Zweedse is het niet meer dan een schijnoplossing van de Europese Commissie.

Onbegrip bij andere organisaties en partijen

Ook andere politieke partijen en organisaties in Europa zijn kritisch voor de wet van EU-commissaris Frans Timmermans. Het missen van ambitieuze maatregelen om uitstoot terug te dringen stuit op onbegrip. Volgens Greenpeace verspilt de EU zo kostbare tijd. Het Wereld Nature Fonds vind dan weet dat het plan te braaf is, en meer drastische maatregelen moest bevatten.

Timmermans heeft ondertussen al gezegd dat de maatregelen opgenomen in zijn klimaatwet als “enorme inspanningen zal vergen” en de impact dus eerst grondig in kaart moet worden gebracht. “Daarom willen we geen lichtzinnig besluit nemen. Anders zouden we eindeloze discussies hebben.” Het onderzoek is inmiddels begonnen. Het tussendoel volgt wellicht pas in september.

Lidstaten blijven baas

Ook kritiek dat de Europese Commissie na 2030 te veel macht zou krijgen bij aanpassingen van de wet en versterking van instrumenten daarvoor weersprak Timmermans. “Het Europees Parlement en de lidstaten blijven de baas over besluiten over wetgeving”, zei hij. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor de energie-uitstoot van gebouwen of de handel in CO2-rechten.

“Aanpassingen zijn een essentieel element van onze strategie”, vervolgde Timmermans. Bosbranden, mislukte oogsten en overstromingen laten dat volgens hem zien. “Iemand moet dan vaststellen of we nog op koers liggen.”

Klimaatverandering is een “enorm en existentieel probleem”. In de strijd daartegen vroeg Timmermans “partners wereldwijd ons op deze reis te vergezellen. Ik zit graag in een wedstrijd waarin iedereen wint.”