Nieuwe wet laat onbeperkte opsluiting toe voor migrantenkinderen in VS kv

21 augustus 2019

Bron: Reuters 2 Volgens nieuwe regelgeving van de Trump-administratie zullen de Amerikaanse autoriteiten migrantenfamilies voortaan voor onbeperkte tijd kunnen opsluiten, terwijl de rechter beslist over hun asielaanvraag.

De nieuwe regels moeten een wettelijke overeenkomst vervangen uit 1997. Die stelt een maximale termijn voorop voor de opsluiting van migrantenkinderen door de Amerikaanse immigratiedienst. Volgens de algemene interpretatie van dit akkoord moeten families binnen 20 dagen weer worden vrijgelaten.



Families die in de VS asiel aanvragen, moeten gemiddeld meerdere maanden wachten vooraleer er een beslissing wordt genomen in hun dossier. Tot nu toe werden families met kinderen vaak vrijgelaten in afwachting van een beslissing. De nieuwe regelgeving laat de immigratiedienst echter toe om de gezinnen op te sluiten tot de hele procedure is afgerond.

Afschrikking

Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Kevin McAleenan deelt mee dat de nieuwe bepalingen een afschrikkingseffect moeten hebben. Na DNA-onderzoek van sommige migranten die werden opgepakt aan de grens, is de overheid er immers van overtuigd dat er gevallen van “fraude” zijn. “Een kind mag geen pion zijn”, zei hij tijdens een persconferentie. “Of zoals een man in Guatemala tegen me zei: ‘een paspoort voor de Verenigde Staten’.”

Ongezond

De nieuwe regel wordt vrijdag gepubliceerd in het Federale Register en gaat normaal gezien 60 dagen later van kracht. De beslissing zal echter aangevochten worden voor de rechtbank, waardoor de kans aanzienlijk is dat de implementatie van de regelgeving wordt uitgesteld.

De Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde heeft al meermaals aangehaald dat opsluiting niet geschikt is voor kinderen en kan leiden tot talloze negatieve fysieke en emotionele symptomen. De autoriteiten beweren echter dat de families kunnen rekenen op mentale gezondheidszorg en andere diensten.

Ellende

Immigratiefunctionarissen worden overrompeld met aanvragen van families en kinderen die het geweld en de armoede in Centraal-Amerika ontvluchten. Sinds eind oktober vorig jaar werden al 390.000 gezinnen opgepakt, delen de autoriteiten mee.

Die families worden opgesloten in tijdelijke opvangcentra. Mensenrechtenadvocaten en ook interne overheidsinstanties maken echter melding van de ellendige omstandigheden waarin de honderden kinderen en gezinnen zitten opgesloten. De nieuwe regel moet de autoriteiten volgens McAleenan toestaan om de families over te brengen naar betere faciliteiten en moet het mogelijk maken dat de gezinnen bij elkaar kunnen blijven.

Scheiding ouders en kinderen

President Donald Trump maakte de aanpak van immigratie, zowel legaal als illegaal, tot een speerpunt van zijn presidentschap. Zijn administratie kondigde vorige week al nieuwe regelgeving aan die stelt dat arme immigranten geen visum of verblijfsvergunning meer zullen krijgen.

De voorbije jaren probeerde de Trump-administratie migranten af te schrikken met een nultolerantiebeleid waarbij duizenden kinderen van hun ouders gescheiden werden. Die aanpak kreeg nationaal en internationaal echter enorm veel kritiek en werd weer afgevoerd.

Honderden families worden echter nog steeds van elkaar gescheiden als de overheid ervan overtuigd is dat de ouder een gevaar vormt voor het kind. Vaak gebeurt dat echter op basis van zwak bewijsmateriaal of kleine misdrijven zoals verkeersovertredingen, zegt de burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union, die daarvoor een rechtszaak heeft aangespannen.