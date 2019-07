Nieuwe wet in New York zou Congres toegang tot Trumps belastingaangifte geven LH

08 juli 2019

21u06

Bron: Belga 0 De druk op VS-president Donald Trump om zijn belastingaangiftes vrij te geven neemt toe. De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, ondertekende vandaag een wetsvoorstel dat het Congres kan aangrijpen om belastingdocumenten uit de staat op te eisen. Tenminste zolang er daarvoor een "specifieke en legitieme legislatieve grond" is.

"Fiscale geheimhouding is het hoogste gebod - tenzij bij een onderzoek of strafvervolging", zei Democraat Cuomo in een mededeling.



De Democraten in het Congres willen Trump dwingen om zijn belastingaangiftes vrij te geven. Al maanden voeren ze daarover een strijd met de regering. Trump weigert consequent om een inkijk te geven in zijn financiën, ook al is dat traditie bij de hoogste ambtsdragers van de VS.

