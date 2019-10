Nieuwe vorm van oplichting bij bejaarden: nepverplegers komen aan huis bloed prikken HR

23 oktober 2019

11u11

Bron: AD, RTV Utrecht, NZG.nl 0 Oplichting In Nederland is een nieuwe, verwerpelijke vorm op van oplichting bij bejaarden opgedoken. Daarbij doen jongeren zich voor als nepverplegers die bij bejaarden aan huis bloed komen afnemen. Dat doen ze ook effectief. Ondertussen roven ze wel het huis van hun slachtoffer leeg.

Er vielen al verschillende slachtoffers, voorlopig allemaal in Utrecht. Daar sloegen de bloedprikdieven onder meer toe op 14 en 21 oktober. De daders, die altijd met twee zijn, bellen aan en doen eerst een praatje. Ze maken hun slachtoffers wijs dat ze van een apotheek of ziekenhuis zijn en dat ze langs komen om bloed af te nemen. Dat deden ze ook, via een vingerprik.

De slachtoffers waren ver in de 80 jaar. Bij een van hen kwam geregeld verpleging op bezoek, waarbij dan ook soms bloed werd afgenomen, voor een controle. Bij een van de slachtoffers werd 360 euro gestolen en een bankkaart, waarmee nadien nog 2.600 euro werd afgehaald.

Afgelopen maandag sloegen oplichters opnieuw toe in Utrecht. Bij een slachtoffer stond een jongeman en -vrouw aan de deur, bij het andere ging het om twee jonge vrouwen . Ze waren 20 tot 22 jaar oud, hadden halflang donker haar, een licht getinte huidskleur en zijn ongeveer 1,60 meter groot. Ze spraken allebei Nederlands.

“Gevaarlijk”

De Nederlandse belangenorganisatie voor senioren (ANBO) reageert alvast geschokt. “Dit is verschrikkelijk. Dat er dan ook echt bloed geprikt wordt is gewoon onvoorstelbaar. Het is ook gewoon gevaarlijk”, klinkt het in een reactie bij RTV Utrecht. De ouderenbond zegt bovendien dat slachtoffers van dit soort babbeltruc zich vaak schamen om aangifte te doen.

De politie van Utrecht heeft ouderen opgeroepen om extra waakzaam te zijn wanneer verpleegkundigen zich aan de deur aanmelden. De recherche is op zoek naar de daders en roept getuigen op zich te melden.

