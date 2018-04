Nieuwe vluchtelingen en migranten mogen zich vrij verplaatsen in Griekenland ADN

18 april 2018

10u14

Nieuwe vluchtelingen en migranten die in Griekenland aankomen, zullen zich binnenkort vrij mogen verplaatsen binnen Griekenland. Ze moeten dus niet langer op de eilanden van de oostelijke Egeïsche Zee blijven, besliste de Raad van State gisteren.

De Griekse Raad van State maakte daarmee een beslissing van de Griekse asieldienst van mei 2016 teniet, die migranten en vluchtelingen dwong om in de zogenaamde hotspots te blijven op de eilanden (Lesbos, Chios, Samos, Leros, Kos en Rhodos), tot hun asielaanvraag was verwerkt.

De rechtbank is van mening dat die beperking niet gerechtvaardigd kan worden door redenen van algemeen belang of door het migratiebeleid. Van zodra de uitspraak gepubliceerd is, mogen nieuwe vluchtelingen die asiel aanvragen overal in het land verblijven. De uitspraak heeft geen retroactieve gevolgen. De vluchtelingen die nu al in de overvolle opvangcentra zitten, moeten daar dus wel blijven.

De Griekse minister van Migratie Dimitris Vitsas zei pas te zullen reageren op de uitspraak als hij officieel wordt ingelicht. De Griekse Raad voor Vluchtelingen had beroep aangetekend tegen de beslissing uit 2016.