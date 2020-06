Nieuwe virusuitbraak in Italiaans depot van transportbedrijf YV

25 juni 2020

15u55

Bron: Belga 2 Een nieuwe uitbraak van het coronavirus is vastgesteld in een depot van een transport- en leveringsbedrijf in de Italiaanse stad Bologna, zo meldde de lokale pers donderdag.

Bij het personeel van het bedrijf Bartolini (BRT) werden 46 besmettingen vastgesteld, 44 onder hen vertoonden evenwel geen symptomen van het longvirus. Het depot werd meteen gesloten, aldus de krant Resto del Cardino.

Italië werd als eerste land in Europa zwaar getroffen door het coronavirus, maar liet de laatste weken steeds betere cijfers noteren. In totaal werden er al 239.410 besmettingen vastgesteld en vielen er 34.644 doden aan de gevolgen van het virus.



Met nu nog gemiddeld achttien tot dertig overlijdens per dag lijkt de ziekte er echter onder controle, maar twee weken geleden werden er al twee nieuwe uitbraken van het virus gemeld in de hoofdstad Rome. De Italiaanse autoriteiten roepen dan ook nog steeds op tot voorzichtigheid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.