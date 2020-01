Nieuwe videobeelden opgedoken van impact vliegtuigcrash, Iran komt morgen met “verklaring” Redactie

10 januari 2020

21u07

Bron: CNN, Reuters 4 Op sociale media zijn beelden opgedoken van het moment waarop de Boeing 737 van Ukraine International Airlines neerstort. De beelden komen van een bewakingscamera bij het veld waar het vliegtuig met 176 inzittenden crashte. Iran zal morgen naar buiten komen met de reden voor de crash van het Oekraïense lijnvliegtuig, meldt persagentschap FARS News.

Te zien is hoe de omgeving net voor de impact fel verlicht wordt door het brandende vliegtuig. Op het moment van de impact spat het toestel in duizenden brokstukken uit elkaar, die over tientallen meters verspreid worden.

Gisteren doken al verschillende filmpjes op van het moment waarop het vliegtuig met waarschijnlijk een raket beschoten werd. Wanneer de raket het vliegtuig raakt, ontstaat een kleine ontploffing, maar het toestel kan daarop wel verder vliegen. Daarna probeerden de piloten nog terug te keren naar de luchthaven van Teheran, maar dat lukte niet.

Zwarte dozen

Oekraïense experten hebben ondertussen toegang gekregen tot de zwarte dozen van het vliegtuig, zegt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Volgens het ministerie wordt in samenspraak met de Iraniërs bepaald waar de gegevensdragers worden geanalyseerd. Oekraïne wil het liefst dat dit in Kiev gebeurt. Iran ontkent de claim van westerse landen, dat het toestel uit de lucht is geschoten door een Iraanse luchtafweerraket. Om bewijs daarvoor te verdoezelen, zou Iran met bulldozers te werk zijn gegaan op de plek waar het toestel neerstortte.

Minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystaiko zegt niet te kunnen bewijzen dat de foto’s waarop dat te zien is, ook echt zijn. Hij zei dat er vele versies zijn van wat de crash had kunnen veroorzaken, waardoor alle 176 mensen aan boord van het toestel om het leven kwamen. “Wij wijzen geen van die lezingen af”, zei Prystaiko tijdens een op televisie uitgezonden persconferentie in Kiev. “We willen achter de waarheid komen.”

De Verenigde Staten kondigden vanavond extra sancties aan tegen Iran. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is het vliegtuig “waarschijnlijk door een Iraanse raket neergeschoten. Maar we gaan het onderzoek afwachten vooraleer we een finale uitspraak doen.”