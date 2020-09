Nieuwe verwoestende brand in vluchtelingenkamp Lesbos: jonge migranten overgevlogen naar vasteland HAA PVZ

10 september 2020

08u06

Bron: ANP, DPA, Belga 22 De Griekse autoriteiten hebben een eerste groep minderjarige, alleen reizende vluchtelingen uit Moria naar het vasteland gebracht. Het ging om 165 jongeren die met een vliegtuig vanuit het eiland Lesbos naar Thessaloniki werden gevlogen. Intussen werken Frankrijk en Duitsland aan een gemeenschappelijk plan. Door een tweede brand gaan ook de laatste delen van het kamp verloren die nog niet waren verwoest door de brand die woensdag het kampterrein in de as legde, meldt de Griekse krant Ekathimerini op zijn website.

Het kamp Moria raakte woensdag grotendeels verwoest door branden. Duizenden mensen brachten afgelopen nacht door in de openlucht op de straten rond het kamp. De politie gebruikte traangas om jeugdige migranten die naar de hoofdstad Mytilene wilden gaan tegen te houden. Enkele migranten bekogelden de politie met stenen.

In de loop van donderdag worden nog eens 240 jongeren van Lesbos naar het vasteland gebracht. De Griekse regering zoekt intussen naarstig naar vervangende huisvesting voor de migranten uit het verwoeste kamp. De asielzoekers worden onder meer ondergebracht op schepen.

In het grootste vluchtelingenkamp van Europa zaten meer dan 12.000 mensen, veel meer dan de 2.800 waar het kamp voor bedoeld was. Tijdens de nachtelijke branden sloegen duizenden migranten op de vlucht. Er raakte voor zover bekend niemand ernstig gewond.

Migranten beschuldigd

Na de branden in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos heeft de Griekse regering de schuld bij de migranten gelegd. “De branden werden gesticht door mensen die asiel aangevraagd hadden, als reactie op de quarantaine in het kamp vanwege corona”, zegt regeringswoordvoerder Stelios Petsas.

Al meteen gingen de vermoedens in de richting van de migranten. In het kamp is plaats voor 2.800 mensen, maar tot voor enkele dagen leefden er meer dan 12.000 migranten. “Dat zijn mensen die hun gastland niet respecteren”, klinkt het nog.

“Dat de brand net nu uitbrak is hoegenaamd geen verrassing”, zo liet Artsen Zonder Grenzen woensdag nog weten. “De inwoners van het kamp zitten al 5 jaar vast in onmenselijke, onveilige en onhygiënische omstandigheden, waarvan 5 maanden in een lockdown”.

Internationale hulp

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben donderdag een akkoord bereikt over de plaatsing in Europa van 400 niet-begeleide jongeren uit het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Daar brak dinsdagnacht brand uit. Het is nog onduidelijk hoeveel kinderen Duitsland wil opnemen.

Macron wil ook andere Europese partners mee in bad trekken. “We moeten solidair zijn met Griekenland”, luidde het. De Duitse minister van Ontwikkelingshulp Gerd Müller liet eerder weten dat zijn land 2.000 dakloze migranten kan opvangen.

Tweede brand

Intussen woedt een tweede brand in het kamp. Het vuur brak tegelijkertijd uit op drie verschillende plekken, waaronder de receptie en het centrum waar asielzoekers werden geïdentificeerd. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de eerste brand dinsdagavond werd aangestoken door bewoners die gefrustreerd waren over onder meer de quarantainemaatregelen als gevolg van coronabesmettingen. De regering zei woensdag dat brandstichters hard zullen worden gestraft.

Lees ook:

12.589 mensen dakloos door brand in grootste migrantenkamp van Europa (+)

Antwerpse fotografe op eerste rij bij nakende corona-uitbraak vluchtelingenkamp Lesbos: “Social distancing? Onmogelijk” (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.